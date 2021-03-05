現場除展示電擊槍等配備，另警用裝甲車LENCO停放於1樓站前，吸引許多過路民眾駐足拍照。（張妍溱攝）

台中市警察局5日在捷運「市政府站」，舉行「反恐維安暨多重災害」演練，做通車前最後整備。（張妍溱攝）

台中市警察局5日在捷運「市政府站」，舉行「反恐維安暨多重災害」演練，過程逼真，現場除展示電擊槍等配備，另警用裝甲車LENCO停放於1樓站前，吸引許多過路民眾駐足拍照，十分吸睛。市長盧秀燕表示，台中捷運通車前最後整備，透過演練保證，宣告準備上路。

演練過程，民眾在車廂內受到恐怖分子的攻擊，槍聲響起，民眾慌亂逃生，捷運警察及維安特勤幹員進駐，疏散民眾並攻入車廂，將持槍暴徒制伏、警犬隊防衛犬「忍者」像風一樣的速度精準咬傷歹徒，演練逼真。

現場也展示警方相關裝備，因應捷運車廂與場站的封閉、侷限性，除應勤裝備外，捷運警察隊更備有防暴鋼叉、多功能氣動式網槍、拋射式電擊槍、防護型噴霧器等裝備，強化執勤應變能力。

台中市長盧秀燕表示，台中捷運通車前最後整備多管齊下，除了故障審查委員會對車體車廂運行進行最後安全把關，另外，也針對站務行政行車人員整備，中捷通車是艱鉅龐大的業務，一定要確保捷運場站和乘客安全。

中捷公司透露，捷運綠線暫停試營運期間，各項演練不間斷，3個月來共執行36場次演練，全員萬全整備，為未來重新試營運預做準備。

另警政署最新採購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，性能極佳，具備高防禦性、機動性與反應力，輪胎即使遭子彈擊中爆胎，在失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲，能夠抵擋12．7釐米機槍彈攻擊，車頭可加裝破門裝置，是性能極佳的反恐攻堅利器。

(中時 )