一名黃姓役男在2017年12月間入伍分發到於海軍新兵訓練中心接受新兵訓練，但入伍第三天進行軍容禮節課程時，因為精神不濟當場打瞌睡遭教育班長糾正，但當時黃員站三七步，許姓中士值星班長見狀再度糾正，卻遭黃員當眾出拳毆打經判刑入獄1年2個月，目前仍在服刑，但許姓中士又向黃原題民事求償，橋頭地方法院判賠1萬1030元。

根據判決書記載，黃員於海軍新兵訓練中心接受新兵訓練期間，於民國106年12月16日8時許，部隊實施生活常規及軍容禮節授課時，因精神不

濟打瞌睡，遭鄭姓教育班長糾正，被告態度不佳，站三七步，當時許姓中士為值星官，見狀立刻要求黃員出列，但黃員心有不滿，竟當眾猛推原告胸口，並出拳毆打許姓中士頸部，致許員受有頸部鈍挫傷。

經許員提告後，黃員遭判處有期徒刑1年2月，目前正入監服刑中，但許員又提出民事求償。審理期間，黃員不願出庭，但曾提出答辯書狀表示，已支出醫療費用1,030元等，但只毆打許員1拳且已認錯，又被判處有期徒刑1年2月付出慘痛代價，認為許員要求過高。

法官審酌，許員所受之傷害為頸部鈍挫傷，傷勢尚非重，且中士班長年收入約77萬元，黃員僅國中畢業，無工作及收入，認定慰撫金應以1萬元為適當應予准許。

(中時新聞網)