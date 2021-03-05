投縣府戮力推行全民運動，年年都獲得民眾的熱烈迴響，為提供南投縣民體育加值服務，健康市集「運動夜市」活動即日起於南投縣立體育場正式開市，每周三晚上6時30分至8時30分，民眾可在此參加多元的體育活動，伸展筋骨。

2021健康市集運動夜市活動即日起至10月31日，每週三晚上於南投縣立體育場前廣場，熱鬧運動2個小時，項目有桌球、撞球、擊劍、網球、扯鈴等18項，且今年新增了「健康護照 運動Yay」活動，自3月至10月依序辦理太極拳、醫學氣功、健康律動、跆拳道防身術等運動指導班，並於全程參與任一項運動課程，即贈送健康護照悠遊卡，裡面有專屬運動紀錄，並自6月起至10月每月依序於名間、埔里、水里、竹山、草屯等鄉鎮推出「i運動巡迴列車」，將運動夜市帶到各鄉鎮供民眾體驗，將規律運動的健康概念帶到更多的地方。

南投縣長林明溱說，樂見縣民能夠有更好的運動資源，每晚看到民眾在南投體育場運動，揮汗顧健康，都相當感動，希望每位縣民都來參與。

運動i台灣計畫的推動今年已經邁入第6年，南投縣政府推動運動計畫不遺餘力，結合南投縣體育會、各鄉鎮體育會、學校、公所、身障福利機構等各界資源，共同為縣民的健康努力。此外，巡迴列車計畫有i運動大使團成員共60名，有專家學者、體適能檢測員、體育會及單項運動委員會總幹事、中小學校長、單項運動種子教師、運動傷害防護員等，各個學有專精，為縣民健康把脈。

(中時 )