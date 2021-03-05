台船環海委由台船(2208)建造台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，在2020年6月30日簽訂造船合約，並於9月正式開工，今天在台船高雄廠區舉行安放龍骨典禮，是整個建造環節中另一個相當重要的階段。該艘主力風電工作船預計於2022年底完工，完工後將陸續投入海龍及中能等離岸風場。

「環海翡翠輪」具備高性能、高裝載能量、多功能的革命性主力風電工作船，搭載4000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，在最具經濟效益條件下，提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業。

配合政府政策方針，台船環海積極落實本土化政策，此艘風電工作船在台灣進行設計建造，完工後將隸屬於國籍輪，並配置國籍船員，顯示台船環海對台灣、甚至是亞太地區離岸風電發展的信心。

台船環海2019年2月正式成立，是台灣第一家提供離岸風場含括工程設計、採購、建造、安裝(EPCI)的工程統包商，由台船公及國際有離岸風場海事工程經驗及技術的DEME Offshore共同合資成立。DEME Offshore指出，環海翡翠輪已邁入下一個重要的建造階段，這是DEME在海外單一投資項目中金額最高的一項，此大筆投資絕對是正確的選擇，以目前投入風場後的前3年訂單情況看起來相當樂觀。

(時報資訊)