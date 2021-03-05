台日桌球CP爆婚變，這兩天福原愛、江宏傑一來一往發聲明，婚姻真相也逐漸浮現。精神科醫師沈政男認為，兩人婚姻出問題，重點不在公婆問題，其實離婚十件有六件是跟外遇有關，他說，婚姻跟人生一樣，往往是在通過重大考驗後，才真正開始。他指出，「婚姻是最困難的雙打比賽」，兩人都是桌球高手，何不齊心合力把當前的考驗看清楚，運用智慧一起解決問題。

外界看福原愛、江宏傑的婚姻問題，有律師歸結癥結出在公婆問題，但作為擅長心理分析精神科醫師，沈政男分析最大的關鍵還是在外遇。他指出，外遇最常見是近水樓台、日久生情，不小心把持不住；再來是婚姻有了齟齬，找人傾訴，產生移情作用；也有人因為對方先出軌，想要藉此報復；最後則是婚姻名存實亡，各過各的，只是暫時離不了婚。

不管福原愛的外遇是哪一種？沈政男認為，這真的是太不值得了！所有外遇的人都以為自己不會被抓到，因為偷情的刺激會帶來錯誤的安全感，也會窄化注意力，不曉得人家正在後面偷覷，其實日本狗仔應該已經跟蹤好久了。就等看這段王子與公主的台日世紀婚姻鬧笑話。

有民調顯示，如果不會被抓，七、八成的人都想外遇。福原愛為了工作，獨自回到日本，等於是暫時的遠距婚姻，而這樣相隔兩地，特別要注意，切莫對自己太有自信，以為跟同事、老友談談聊聊沒關係—兩人光結婚就好幾年，再加上從青少年就相識，真的，激情早已淡去，成為家人了，於是難免想要品嘗一下戰慄的滋味，這時特別容易出事。

沈政男指出，外遇是婚姻常見的考驗，很多夫妻因此走不下去，但也有不少人當成一個試煉，而如果能夠真心面對，修補裂痕，還是可以繼續攜手相伴，尤其是一時糊塗，只為了找刺激的偷情，儘早回頭，為時未晚。有很大的可能是，現在為了小孩、工作與收入，或者別人的期待，暫時忍了下來，但兩人在私底下吵吵鬧鬧，非常痛苦，就為了種種不能離婚的現實因素。

沈政男建議，即使是如此，這樣的婚姻都還是值得繼續走下去，不必離婚。因為，另一個可能是，就因這次的事情，把彼此看得更清楚，然後冷靜思考後，還是決定繼續攜手走下去。然後一切有了不同。婚姻跟人生一樣，往往是在通過重大考驗後，才真正開始。兩人都是桌球高手，事實證明婚姻是更困難的雙打比賽。接下來必須齊心合力把當前的考驗看清楚，運用智慧一起解決問題。

(中時新聞網)