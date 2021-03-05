被控掏空4.8億元的上櫃公司淳紳公司董事長沈瑋，5日上午9時30分被調查局台北市調處移送台北地檢署，檢察官複訊後，認為沈瑋涉犯違反《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪嫌重大，且有勾串證人之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

沈瑋被移送北檢時一度喊冤否認掏空公司，表示自己是主動配合調查，會還他清白「賺的錢都回到公司」，至於淳紳的電動車「什麼時候能做出來」？沈瑋遲疑了一下說「現在暫時不對此表示意見」。

沈瑋是被控自2016到2019年，陸續移轉淳紳公司重要的研發成果及重要資產到TPHK公司、調度淳紳公司員工到TPHK公司工作，並陸續安排不合營業常規的名目掏空，如支出約1.5億元的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」、約1.4億元的「代理銷售電動轎跑車」及約1.3億元的「採購零組件」等，使淳紳公司產生大額的現金流出，變相讓沈瑋透過他掌控的TPHK公司獲取私人不法利益。

此外，沈瑋等人也假藉如「特別獎金」等名目，從TPHK公司中套取來自淳紳公司的款項約6000萬，同時，為避免被發現這些掏空行為，還在2019年股東會年報、將應揭露的董事薪酬資訊上虛偽隱匿，使股東無法透過年報得知沈瑋實際上支領的真實薪資。

(中時 )