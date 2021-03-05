土耳其TF-X隱形戰機

土耳其因堅持買下俄製S-400防空系統，而和美國鬧翻，雖然採購了F-35戰機，但卻無法到手，還被踢出F-35供應鏈外。如今安卡拉致力要和北京的鐵桿盟友巴基斯坦聯手，一起打造戰機和飛彈。

據印度《印刷》（The Print）新聞網和印度《一週》（The Week）雜誌報導，一旦雙方合作，土耳其就有可能獲得來自中方的技術。因事涉敏感戰略目標，而要求匿名的消息人士說，在安卡拉眼裡，核武國巴基斯坦已成為戰略盟友，還有共同打造TF-X戰機，還有「戰壕」（Siper）長程防空飛彈的可能夥伴。

土耳其國防與政府官員不時會和巴基斯坦官員開會，最近一次高層會議是在1月舉行。據熟知協商的兩國消息人士說，當時雙方討論了共同研製軍事硬體。不過，他們並未透露，雙方何時會再見面，或是距離達成協議有多近。此外，消息人士也未透露，土耳其和巴基斯坦的會談是否到了需要尋求北京同意，以分享中方國防技術的地步。

無論如何，一旦兩國達成協議，將使土耳其這北約（NATO）成員國更接近中方的軍事技術。巴基斯坦和中國聯手，共同打造了JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。據說巴基斯坦為了安裝「沙欣」（Shaheen）彈道飛彈，已調整了中方的設計。

「戰壕」（Siper）長程防空飛彈系統

(中時新聞網)