當地積極爭取電桿地下化。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區南京東路3段，從北華街到3光北1街，因為鄰近太原車站，車輛往來頻繁，800公尺內就有20支電線桿，不但影響市容美觀，安全也堪憂，經民進黨立委莊競程爭取，台電已開始進行電桿下地工程，不僅保障供電，也確保居民安全。

民進黨立委莊競程說，南京東路3段電桿，大部分已拆除，不過，自北華街至3光北1街，因鐵路高架及火車站新建工程而暫緩，經立委莊競程協調台電快馬加鞭進行，已於2021年2月完成全部的桿線下地及供電作業，目前正進行後續20支電桿拆除作業，南京東路桿線下地最後1哩路，預計2個工作天就可順利完成。

莊競程表示，南京東路3段（南京東路3段，北華街至3光北1街）的電力桿線下地工程，因鐵路高架及火車站新建工程而暫緩，他於2020年7月間接獲民眾陳情，2020年8月，當新建工程接續完成後，為考量該區域的線路整體一致性與提高供電穩定度，即邀集台電相關部門會勘討論，希望能儘快重新開始進行並完成該路段的桿線地下化工程。

電線桿移除，除了美化市容外，可避免民眾觸電危險，也可避免在颱風季節造成斷電的影響，電桿下地後，相信用電的可靠性會增加。莊競程感謝台電公司在最短的時間內，以高效率、高品質的施工作業，在2021年2月便完成了全部的桿線下地及供電作業。

顧育成指出，北屯區南京東路為台鐵鐵路沿線道路，且為市中心道路，台電公司於數年前即計劃逐年辦理該路段的整體下地規劃，並依時程進行相關工程。

顧育成說，南京東路3段的電力桿線地下及供電作業，已於今年2月底施作完成，但因現場部分架空電桿上仍有告示牌等附掛物，使得台電暫緩相關的電桿拆除作業，目前已請當地里長及民代協助告知附掛物的所屬單位儘速拆遷，台電將儘快進行後續電桿拆除作業，儘速使南京東路桿線下地最後1哩路順利完成。

北興里長陳長勳表示，拆除電力桿線，在一般民眾眼裡，或許不算什麼大事，但北興里的電桿，大都設置在巷子口，幾十年來經常發生誤撞電線桿的交通意外，造成人員傷亡悲劇，民眾怨聲載道，如今將拆除，居民都拍手叫好。

3光里長林瑞芳說，電桿下地是現代化都市的共同目標，早就應該做；電線桿下地，對於整體都市景觀是正面的，感謝莊競程、曾朝榮的協助與台電高效率完成。

當地林姓住戶說，南京東路3段沿線電力桿線，大部分都已地下化了，但北華街至3光北1街一帶之電力桿線還矗立路邊，嚴重破壞景觀與影響交通安全，如今拆除，當地居民都很高興。

(中時 )