台南市安平區角頭陳建文上月遭小弟槍殺震驚社會，近日陸續有道上兄弟南下致意，中西區康樂街的方姓角頭不顧通緝身分，4日下午前往捻香，遭執行掃黑的警方鎖定，在趁他回康樂街檳榔攤堂口，將他逮捕歸案。

台南市中西區康樂街紫禁城酒店4年前發生酒店少爺遭酒客誤擊槍殺身亡案件，開槍者即是現年42歲的康樂街角頭方姓男子，以圍事八大行業發跡，在中西區康樂街經營1家檳榔攤當堂口，店內入夜燈火通明，小弟們聚集。

方男4年前某晚帶槍到紫禁城酒店消費，在店內的走道與人口角，他舉槍作勢示威，遭朋友勸說拉扯，誤扣板機擊發，子彈先打到天花板再反彈集中陳姓酒店少爺，造成陳男死亡。

方男原本找來李姓小弟頂罪投案，李男供詞前後反覆遭檢警識破，方男在案件審理過程一再上訴，仍遭法官依過失致死罪與槍砲罪嫌判處2年2個月有期徒刑定讞，今年2月24日未到案執行，遭檢方發布通緝。

方男逃亡數日來藏身台中，台南市上月發生安平角頭陳建文遭槍殺案，台南市警方連日來啟動掃黑勤務，掃蕩市區各大組織幫派堂口。

方男聽聞陳男身亡，4日南下到陳男靈堂捻香致意，警方暗中掌握行蹤，趁他晚上回康樂街自營的檳榔攤堂口時，派刑警前後埋伏包抄，在後門將他甕中捉鱉逮捕。

(中時 )