民進黨立委黃國書（右）5日在立法院的文化藝廊舉辦自己的書法作品展，並邀請立法院長游錫（方方土）（中）及交通部長林佳龍（左）在中午議程的空檔來參觀，逐一解說每件作品的創作來由。（鄭任南攝）

民進黨立委黃國書（左）5日在立法院的文化藝廊舉辦自己的書法作品展，特別邀請交通部長林佳龍（右）在中午議程的空檔來參觀，特別在為林佳龍寫下的「十年磨一劍」字畫前留念。（鄭任南攝）

民進黨立委黃國書3月2日起在立院文化藝廊辦書法展，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃今(5)日前往參觀，兩人大讚黃國書的書法筆法漂亮。

民進黨立委黃國書在立法院文化藝廊辦書法創作展，今日利用總質詢休息空檔，黃國書邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、文化部長李永得與故宮博物院院長吳密察等人參觀。

當蘇揆看到黃國書「十年磨一劍」作品，蘇貞昌問黃國書寫書法幾年？黃國書回答說「四、五十年」，蘇貞昌笑說「那你有好幾把劍」。

(中時 )