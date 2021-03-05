民進黨立委黃國書3月2日起在立院文化藝廊辦書法展，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃今(5)日前往參觀，兩人大讚黃國書的書法筆法漂亮。
民進黨立委黃國書在立法院文化藝廊辦書法創作展，今日利用總質詢休息空檔，黃國書邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、文化部長李永得與故宮博物院院長吳密察等人參觀。
當蘇揆看到黃國書「十年磨一劍」作品，蘇貞昌問黃國書寫書法幾年？黃國書回答說「四、五十年」，蘇貞昌笑說「那你有好幾把劍」。
(中時 )
民進黨立委黃國書3月2日起在立院文化藝廊辦書法展，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃今(5)日前往參觀，兩人大讚黃國書的書法筆法漂亮。
民進黨立委黃國書在立法院文化藝廊辦書法創作展，今日利用總質詢休息空檔，黃國書邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、文化部長李永得與故宮博物院院長吳密察等人參觀。
當蘇揆看到黃國書「十年磨一劍」作品，蘇貞昌問黃國書寫書法幾年？黃國書回答說「四、五十年」，蘇貞昌笑說「那你有好幾把劍」。
(中時 )
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