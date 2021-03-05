樓上鄰居亂丟用過得保險套，女網友看了超崩潰，網看照片全驚呆。（圖／翻攝自爆怨公社）

這款鄰居真沒公德心！一名網友分享家中窗台驚見「大包嘉明」，疑是樓上的鄰居將用過得保險套隨便往外丟，就降落在她的陽台，超噁心的景象讓她忍不住崩潰，也引起網友熱議，不少人直喊誇張！後代子孫從天而降，快廣播兒童走失，讓鄰居丟臉一波，以後就不敢這樣丟了。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上控訴「樓上鄰居打炮完後，竟然亂丟用過得保險套和衛生紙在我的窗台上。」由於她平常都會將衣物晾在外面的窗台上曬乾，如今卻見到這個噁心的景象，讓她忍不住怒吼：「萬一被沾到誰要負責？」從照片中可見，一個使用過的保險套裡面塞滿衛生紙，被胡亂丟棄在窗台的某個角落。

樓上鄰居亂丟保險套，女網友見超大包保險套崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

鄰居誇張的行徑引發網友討論，「凡用過必留下證據的概念」、「噁心到爆」、「真的很沒公德心」、「掛在大樓門口失物招領啊！不然請里長廣播兒童走失，記得寫樓層讓他丟臉到極致」、「我看到的是一堆被遺棄的孩子，還來不及長大。唉！難怪現在都少子化！」、「撿起來丟到對方的信箱裡」、「嘉明你怎麼跑到別人家了？」

另由於保險套塞滿衛生紙後突然變得很大，讓不少網友看了狂樓，「好大包」、「外國尺寸」、「以為是潤餅，噁」、「傳說中的高麗菜捲」，讓許多網友看了直呼，太噁心了！你這樣形容以後都會不小心聯想到，這樣誰還敢吃啊？

(中時新聞網)