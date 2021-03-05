木棒聯賽季軍戰由高苑工商與三民高中進行「高雄內戰」，此戰呈現低比分的打擊戰，雖然高苑工商先馳得點，不過三民把握第4局高苑投手亂流，一舉攻下2分逆轉超前，8局再添2分打下勝基，最後以4比1擊敗高苑，奪得季軍寫下隊史最佳紀錄。

高苑工商率先有攻勢，3局下半攻佔二、三壘時，靠三民投手戴毓寬暴投攻下首分，三民則在4局上半逆轉，陳堃益、鄭昭誠連續安打先將分數追平，接著高恆恩安打、歐騌緯保送形成滿壘，此時洪敏泰敲出關鍵安，將分數超前成2比1，高苑緊急換投鍾允華後順利止血。

8局上半高苑工商自亂陣腳，投手先對陳世嘉丟觸身球，接著游擊手失誤讓三民攻佔一、二壘，此時歐騌緯補上三壘邊線的二壘打，一舉攻回2分保險分，也讓高苑士氣大傷。

高苑有多次攻佔得點圈機會，但最後三民先發投手戴毓寬總能化解危機，賽後三民總教練張榮勳表示，戴毓寬在前兩階段有危機時容易失分，但到後半段調整回來，該守下的都能守下，是相當重要的成長，最後三民就以4比1奪勝。戴毓寬總計8局用117球被敲9安僅失1分，

其實三民高中在2008年曾奪下亞軍，不過該屆蔣智賢（現富邦悍將）及黃志祥因還在校時就與美職簽約，因此名次遭到褫奪，今年則是相隔13年後前進四強，最後以季軍寫下參賽以來隊史最佳成績。

「蔣智賢那屆真的很強，當時甚至沒人想跟三民打，但他們畢業後我們面臨斷層，這批小朋友雖然實力比不上那屆，但凝聚力很強，輸球不會很難過，而且不斷在進步。」張榮勳舉例此屆賽是前幾場球員失誤多，但到要搶4強之位後幾乎沒有失誤，這就是球員們變更好之處。

木棒聯賽季軍戰由高苑對上三民。（學生棒聯提供）

(中時 )