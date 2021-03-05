台船環海委由台灣國際造船公司建造之台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」於今（5）日上午，在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨典禮，由台灣國際造船公司董事長鄭文隆、台船環海公司執行長Hedwig Vanlishout共同主持。

典禮邀請能源局游振偉局長、工業局、國營會、金屬工業中心，以及海龍離岸風場、中能風場等台灣離岸風場開發商代表等貴賓到場觀禮，這是繼去年九月底開工以來第二個重要之建造里程碑，奠定結構基礎，為台灣造船技術以及離岸風電產業史上寫下重要的一頁。

「環海翡翠輪」於2020年6月30日簽訂造船合約，並於同年九月正式開工，今舉行安放龍骨儀式，祈祝工程順利，是整個建造環節中另一個相當重要的階段。該艘主力風電工作船預計於2022年底完工，完工後將陸續投入海龍及中能等離岸風場。

「環海翡翠輪」的誕生是台灣的驕傲，為台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，在最具經濟效益之條件下，提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。

配合政府政策方針，台船環海積極落實本土化政策，此艘風電工作船在台灣進行設計建造，完工後將隸屬於國籍輪，並配置國籍船員，彰顯了台船環海對台灣、甚或是亞太地區離岸風電發展的絕佳信心。

台船環海執行長Hedwig Vanlishout指出：「環海翡翠號的誕生肩負了多重的使命，在台灣的離岸風電產業中攜手本土造船技術、海事工程邁向新時代，也落實政府在地化政策，讓技術和能量在台灣生根茁壯，這是由台灣專屬且由國人建造的主力工作船，我們一步步將藍圖實現，未來，我們也會藉由台船環海本土的施工團隊鏈結，推動台灣離岸風電市場成長，在台灣與亞太地區的離岸風電市場中紮穩腳步，朝長遠目標發展。」

DEME Offshore執行董事Hugo Bouvy表示：「我們很高興環海翡翠輪已邁入下一個重要的建造階段，這是DEME在海外單一投資項目中金額最高的一項，也代表DEME 對台灣蓬勃發展的風電市場展現的決心與承諾，其搭載的高規格及絕佳裝載能力，勢必將在離岸風電產業掀起一陣革命。事實也證明，在疫情嚴峻的情況下，我們早先作出此大筆投資決定是正確的選擇，以目前投入風場後的前三年訂單情況看起來相當樂觀。」

(工商 )