行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，遇到自家民進黨籍立委時通常都比較輕鬆，但今天卻稍微踢到鐵板，民進黨立委王美惠今天質詢時問到大陸軍機頻頻擾台的問題，蘇貞昌回稱對共機都有掌握，但卻被王美惠回嗆重點是要怎樣處理，難道他們要來就歡迎他們飛過來嗎？蘇貞昌趕忙進一步宣示，強調國軍訓練有素，絕不容許任何國家侵門踏戶。

王美惠質疑，大陸軍機頻繁繞台侵門踏戶，政府應該沉默不出聲嗎？她詢問蘇貞昌，共機若繼續這樣飛，我方要怎樣處理？蘇貞昌回稱，大陸的軍機從機場起飛，台灣都掌握得非常清楚。

王美惠回嗆，她知道掌握清楚，但重點是要怎樣處理，難道他們要來就要歡迎他們飛過來嗎？蘇貞昌這時表示，王美惠不一定清楚知道政府的因應方式。王美惠在回嗆，她就是不一定知道才站在這邊質詢，因為民眾都很擔憂此事。

接著蘇貞昌趕緊表態，表示如果共軍飛機接近，國軍軍機一定在六分鐘內起飛，國軍訓練有素、準備充分，絕不允許任何國家侵門踏戶，國軍不會讓我們失望，也請國人放心。

然而王美惠對於這樣空泛的回應還是不滿意，表示她現在想了解，若共機繼續侵門踏戶，政府要怎樣做？是要歡迎他們來還是怎樣？

蘇貞昌趕緊表示，絕對不是歡迎他們來，接著他請國防部副部長張哲平來解釋，張哲平表示，因應共機常態化擾台，國軍有些做法已調整，首先，不僅會用戰機因應，也會運用地面飛彈，讓作業維持、任務執行效益最佳化；其次，去年開始將共軍侵擾行為公布於國防部官網和官方推特上，讓國內外看到中共破壞台海現狀的行為，在認知戰上有很大助益，讓民眾知道國軍能隨時掌握共軍動態，也提高國民敵情意識，並讓外國了解大陸的行為。

(中時 )