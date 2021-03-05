瓦斯外洩如噴火龍，店內客人驚慌逃出。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

瓦斯外洩如噴火龍瞬間烈焰狂然 最強餐廳老闆徒手跩出化火劫（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉虎山街1家海產快炒餐廳，2月27日傍晚6點店才開張，瓦斯整器螺絲突然鬆脫，瞬間瓦斯外洩，霎時如噴火龍，不斷噴出熊熊火焰，店內客人驚惶如鳥獸散，57歲老闆鎮定地徒手將瓦斯桶跩出門外，並關緊開關，化解一場火劫，驚險影片傳出，網友讚譽如潮，「最強的老闆」。

這起差點醞釀火災的影片流出，讓人看得都不禁捏一把冷汗，畫面中，店內衝出火光，店裡客人紛紛往外衝，接著老闆奮不顧身，鎮定地徒手將起火瓦斯桶拉到馬路邊，在火勢噴竄有好幾公尺，在如此猛烈的危機中，老闆還能鎮定的伸手入火海，關掉瓦斯開關，真得讓人太佩服了，太勇敢了。

火警意外，仍造成老闆和其兒子受到2度灼傷，送醫治療中，老闆的臨危不亂，讓客人都沒有受傷，儘管是2月27日的事情了，影片傳出，還是讓人看得驚險，也要感謝老闆的鎮定、勇敢、臨危不亂，把客人放第一，先救火再說。

(中時 )