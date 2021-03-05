台南市官田國小校長王全興表示，學生主動提議要在溫室試種菇類。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小推廣食農教育，校園內有幸福農場，學生自行種菜、種稻、連菱角、草莓都難不倒，這學期還開始種起菇類，5日16名大小學童們一起將菇類太空包拆開上架澆水，期待菇菇趕快長大。

官田國小校長王全興表示，孩子們午餐特別喜歡吃香菇，學校常烹煮營養又健康的香菇美食，讓學生們大飽口福，這學期食農課也特別請食農老師教小朋友菇類的生態習性與種植方法，讓學童享受自種自採自食的樂趣。

王全興說，校園「官光小田地」溫室內，因為太過陰暗和潮溼，種植的農作物缺少陽光曝曬，農作往往不如預期，這次學生主動反應尋找適合的菇類嘗試看看效果為何。

學校先上網購買已經完成培菌的菇類太空包，包含柳松、秀珍、珊瑚、玫瑰菇四類共200包，由食農老師教六年級學童如何切開拔除太空包上緣的塑膠套，用水淋溼後放在溫室內的陰暗處，並安排學生噴水，同時觀察菇類的生長。每包太空包都可以採收次數3次以上。

官田國小學生曾帛群說，現代人種香菇真是好方便，先上網挑選香菇種類，接下來輕輕鬆鬆種出漂亮的香菇。學生簡妏軒說，今天教導幼兒園享受種香菇的樂趣，未來也能吃到自己培育出來的色香味俱全香菇餐，真是高興。

(中時 )