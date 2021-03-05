「緣龍文化體驗戲館」內展現真實的後台文化。（袁庭堯攝）

手抄連本戲的劇本（行話叫「台數、台述」），演員上台前會過目確認，上台後會自己控場、抓時間。（袁庭堯攝）

江明龍珍藏的「金銀天狗」手抄劇本原稿。（袁庭堯攝）

江明龍不斷開辦歌仔戲體驗營，讓都市的孩子輕鬆學台語、學演戲。（江明龍提供／袁庭堯高雄傳真）

體驗營讓時下年輕人有機會接觸歌仔戲文化。（江明龍提供／袁庭堯高雄傳真）

歌仔戲體驗營實況。（江明龍提供／袁庭堯高雄傳真）

歌仔戲體驗營實況。（江明龍提供／袁庭堯高雄傳真）

歌仔戲體驗營實況。（江明龍提供／袁庭堯高雄傳真）

歌仔戲原是庶民流行文化，在時代洪流下盛況不復以往。42歲的江明龍自小隨戲班長大，說學逗唱一把罩，推廣新世代歌仔戲不遺餘力。他自豪能透過說故事、遊戲的訓練，讓聽不懂台語的孩子、五分鐘後就能上台演戲。

江明龍回憶起人生第一次登台，當時他才小學三年級，爸爸的戲班「八仙」臨時缺角，情急之下被叫上台演張果老。小小年紀的江明龍不情願的戴起大鬍鬚，上台邊演邊哭，還被爸爸罵。

從小，演戲就是江明龍生活的一部分，國小四年級他便登台挑包公大樑，長大後也陸續到不同的戲團學習。長期磨練下，江明龍練就出十項全能的工夫，除了演戲，連編導、道具製作維修、舞台燈光音響工程，全都精通。

有感歌仔戲文化離當代市場越來越遠，江明龍在高雄打造「緣龍文化體驗戲館」，室內重現竹棚戲臺，展示曾服役、保存數十年的手工的戲服、配件及道具。一字排開的戲籠，充滿戲子的故事，在江明龍逗趣的導覽下，民眾可感受到舊時光歌仔戲的盛況。

江明龍說，早期歌仔戲不僅受歡迎、更懂變通。日據時期歌仔戲演員穿和服拿武士刀，歌頌皇民化的美好；國民政府時期講台語是禁忌，歌仔戲就在戲末加政令宣導，大唱「中國一定強」。但隨著時代演進，歌仔戲與觀眾距離越來越遠，如何重新與市場接軌是一大考驗。

江明龍認為，戲曲文化在國家政策保護下固然保有一定生命力，但戲曲終究來自民間，源自人類對表驗的純粹熱愛，身為歌仔戲工作者，應該打造出「當代觀眾喜歡看」的作品。

從2010年起，江明龍將自家劇團區隔出實驗、精緻、兒童、外台四大截然不同路線的團隊，分頭並進，重新和社會不同層級觀眾對話，同時培養新世代的戲迷。2012年他打造全國首見3D投影歌仔戲，2018年在衛武營「歌仔戲時光機－搬活戲」特展吸引30萬看展浪潮，2020年執導《高雄大王》，精緻的舞台效果、創意的劇本也吸引戲團競相仿效。

傳承也是延續的重要工作，江明龍開辦體驗營，讓都市的孩子趣味學台語、學演戲。也透過編導、行政管理課程，扶植新生代的有志之士。未來他還想做數位劇場，希望讓歌仔戲文化跟上影視新浪潮，重回你我身邊。

(中時 )