監察院今天公布最新一期財產申報，衛福部長陳時中和妻子共申報存款359萬420元，但背負房貸達5400萬元。

監察院171期廉政專刊今（5日）出刊，公布陳時中的財產內容，其名下有1筆土地和2筆建物，皆位於台北市中正區；申報日產(NISSAN)、鈴木(SUZUKI)汽車各一輛，兩輛車使用都超過5年；存款包含新台幣和外幣為359萬420元；另有房貸5407萬6004元。此外，陳時中還申報170萬元的樂器、30萬元的高爾夫球證和40萬的珠寶三項有價值之財產，以及3張保單。

另因捲入SOGO收賄案、上個月底宣布退出民進黨的立委蘇震清，和妻子共同申報有價證券1億3726萬多元，其中郡宏光電股份有限公司持股數達1130萬股，以票面價額10元計算，價值高達1億1千3百萬元，同時也背負2億餘元的負債。

去年6月上任駐泰國大使的李應元，和妻子黃月桂共申報存款8722多萬元、有價證券1550多萬元，名下還有16筆土地，身價上億，相當可觀。

經濟部長王美花和丈夫國安會祕書長顧立雄共申報2筆土地、8筆建物，另有1083萬4321元存款、229萬728元有價證券，105萬5000元債權，但也背負92萬8445元購置不動產的債務。

去年9月就任監察院祕書長的朱富美，她和丈夫高檢署檢察長邢泰釗在去年11月1日的就職申報中，共有1筆土地、2筆建物，名下有存款371萬7294元、762萬135元有價證券，持有1320萬元的債權，但也背負4766萬2020元債務，分別是購置不動產與周轉金的用途。

(中時新聞網)