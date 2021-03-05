捷克總統齊曼（Milos Zeman）辦公室發布的聲明指出，捷克將是繼匈牙利之後，第2個請求中國提供新型冠狀病毒疫苗的歐盟成員國。此舉恐在捷克政壇掀波。

政治新聞網站Politico引述聲明說：「捷克總理巴比斯（Andrej Babis）已要求總統與中華人民共和國國家主席（習近平）接洽，請對方提供中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。」目前暫不清楚捷克訂購的數量。

聲明還說：「總統同意總理所請，已寫信給中華人民共和國主席。據捷克駐北京大使館通報，中方即刻應允。」

此前，疑歐派的巴比斯痛批歐盟對成員國的疫苗供貨牛步，捷克已決定向俄羅斯採購「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

歐洲新聞台（Euronews）報導，捷克目前是全球人均單日新增確診率最嚴重國家之一，昨天一天就新增超過1萬2000例，且人數持續上升。許多大城市的醫院已瀕臨極限，好幾個地區因局部疫情爆發而與外界隔離。

捷克從3月1日起實施自去年3月以來最嚴格的封城措施，政府也徵召軍方協助落實嚴格的人流管制。

捷克的疫苗接種腳步也不夠快。截至2日，共70萬2000人至少接種一劑疫苗，僅占全國人口的4.3%，低於鄰國斯洛伐克的6%與德國的5.2%。

目前歐盟藥品管理局（EMA）尚未批准使用俄國衛星-V與中國國藥疫苗。巴比斯2月初曾說，捷克可能會買俄國疫苗，但會等歐盟藥管局批准才開始施打；然而他上週末改口，暗示只需捷克自家藥管機關批准即可。

不過，捷克衛生部發言人昨天表示，不會特別放行任何未經歐盟藥管局批准的疫苗，因為未獲歐盟核准的疫苗，保險公司不會給付相關費用。

此一事態發展恐增添巴比斯與衛生部之間的新摩擦，自疫情爆發以來，雙方經常意見相左。

與俄、中等威權國家打交道，向來是捷克政壇一大敏感議題。許多自由派把反對威權國家當作發揚過去反共領袖遺志的一種方式，但自2000年以後，政壇右翼視改善與俄中關係為振興經濟成長的良方，順便挑戰建制派的親歐美外交政策。

皮尤研究中心（Pew Research Center）2019年一份民調顯示，在接受調查的歐洲國家之中，捷克人對中國印象良好的比例是倒數第2，略高於瑞典。

但另一份最近由捷克巴拉茨基大學（Palacky University）中國研究計畫「華語邊界地帶」（Sinophone Borderlands）所做的調查顯示，在歐洲，捷克人對中國關係的看法最為兩極；調查還指出，多數捷克人認為，中國在疫情期間提供的協助比歐盟還多。

(中央社)