已婚男星馬俊麟2019年跟同戲女星王瞳假戲真做，事後兩人還開了聯合記者會，竟淚崩認了逾越分際，事業雙雙受到重創，去年王瞳宣布與艾成結婚，馬俊麟則是被老婆「涼粉」梁敏婷回收，到現在才終於回歸戲劇圈，最近梁敏婷被問到夫妻感情是否回溫？給出了答案。

馬俊麟與王瞳鬧出不倫戀風波，氣得正宮梁敏婷怒po文，寫下「三人吃便當」文字痛揭丈夫出軌，並怒告王瞳侵害配偶權，馬俊麟與王瞳因此被要求停工反省，而艾成不離不棄，去年把王瞳娶進門，馬俊麟則暫時回到本業當畫畫老師，反倒老婆成了《聽媽媽的話》節目班底，經常公開分享育兒、夫妻生活，曝光度變得比老公還高。

據《三立新聞網》報導，有鑑於近來福原愛、江宏傑婚變消息持續發酵，不免讓人想起「馬王不倫戀」，近日梁敏婷在節目上被問到夫妻感情是否回溫？她冷淡回問：「怎樣才算回溫？」，但接著說一切都好，但在節目上已能侃侃而談夫妻大小事，被理解對老公的醜聞已經漸漸放下，至於與王瞳的官司，梁敏婷表示因為還在進行中，而調查不公開，因此「應該很難從我嘴巴裡面問出什麼」，只能感謝外界關心。

事實上，馬俊麟於今年1月終於解凍，鬧出不倫風波後，曾因外界輿論難平而遭到新劇寫死的他，終於再度回歸八點檔，出席該劇開機儀式時，態度變得超然而嚴謹，表示回歸演藝圈心情平靜，「因為不知道這一檔會拍多久」，不知角色生死發展，只能拍一部是一部，被問到夫妻是否分居？他冷笑一聲，表示事發後一直住在同一個屋簷下，之後再臉書發文感謝公司讓他出席活動，也澄清當時冷笑是因為尷尬，不希望因個人私事而模糊焦點。

(中時新聞網)