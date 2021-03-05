網紅御姐強尼身材火辣，時常在YouTube頻道開箱性感穿搭，日前她介紹日本的學校泳裝（死庫水），還直接單穿去逛通化夜市，毫不害臊地露出屁股蛋，要教網友如何輕鬆穿出時尚感，走在路上回頭率超高，而本人也開玩笑表示：「全世界都是我的伸展台。」

死庫水通常是連身設計，初衷是為了方便學生在水中活動，但由於材質貼身的關係，穿上身才曲線特別明顯，因此越來越多人會將死庫水當成一種穿搭，而御姐強尼介紹的3款都是性感時尚風，其中全白長袖的死庫水還有簍空設計，若隱若現的效果讓她忍不住大讚「很有性感內衣的感覺」。

御姐強尼換上多套性感死庫水。(圖/翻攝自御姐強尼youtube)

最後一套全黑的死庫水看似保守，但因為高叉開擋，讓她的屁股蛋直接露出來見客，連工作人員都害羞直呼：「好可怕。」御姐強尼更直接穿上街到通化夜市，邊逛夜市邊曬屁股蛋，讓路過的民眾都看呆，甚至還有一名媽媽驚訝到瞪大了眼睛，御姐強尼也笑道：「姐字典裡沒有害羞這個字，全世界都是我的伸展台。」

御姐強尼穿上死庫水逛夜市。(圖/翻攝自御姐強尼youtube)

超強企劃讓粉絲都陷入瘋狂直呼，「這真不是一般人駕馭的起的服裝！」、「好正喔~不只衣服，你的妝髮也都很美」、「得了了你這樣穿出去XD」、「妳真的好厲害，都敢這樣子穿這種衣服在東區逛」、「超喜歡妳的直爽率性！圈粉了」、「好敢穿喔，我也覺得自信最重要，不用太在意別人的眼光」。

(中時新聞網)