花蓮溪出海口南岸的嶺頂遺址，被隨意拓寬，兩旁裸露的土推裡隨處可見破碎的史前遺址瓦片，讓文史工作者很心痛。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

嶺頂史前遺址被開挖，文化局已投入遺物搶救。 （讀者提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮溪出海口南岸嶺頂段史前遺址，是縣府指定公告縣定遺址，但遭民眾私自開挖拓寬道路，史前遺址「被迫出土」。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮溪出海口南岸嶺頂段史前遺址，2007年縣府指定公告縣定遺址，但最近卻遭民眾私自開挖拓寬道路，導致許多3000年前史前時代陶片外露，包括林班地珍貴林木也遭殃。縣文化局發現後，緊急投入文物搶救，除紀錄收藏還需重新覆蓋植被，並將追究地主觸法行為。

位於花蓮溪出海口南岸旁的緩坡沙丘地，是距今3500至2000年前的花蓮嶺頂考古遺址，2007年被花蓮縣政府公告列冊「嶺頂遺址」，文化類型屬花岡山文化，遺物類別包括陶器及石器。最近卻被民眾擅自拓寬馬路，土推裡隨處可見破碎的瓦片，就連林班地上珍貴林木也遭剷除，開挖者喊冤稱並不清楚這裡是列冊遺址，但行為顯已觸法。

對於地主聲稱不知道當地是列冊遺址，文化局資產科長黃用斌斥，是地主根本沒有申請經過簡易水保申請就開挖，才會不知道此處為敏感地帶，因地處列冊遺址，若要開發涉及文化資產保存法，還必須經由主管單位文化局現勘。目前被開挖範圍寬約3公尺、長有100多公尺，已投入遺物搶救。

黃用斌說，經委員現勘後，發現部分文物露出，也明顯看到文化層情形，已派員記錄並收藏裸露陶片及石器等，為避免文化層受雨水沖刷流失，委員建議重新覆土植被，現地將拉起封鎖線、設立告示牌，說明遺址內涵，未來朝環境及文化教育著手。

此外，當地也是林務局列管林班地，山坡上不少珍貴林木也因此遭殃，光是七里香、黃槿就有70多株，花蓮林區管理處、警方將依違反森林法究責，地主未申請簡易水保就大肆開挖，壽豐鄉公所、文化局也會追究相關行為。

花蓮縣內史前遺址約150多個，其中東海岸重要考古遺址，包括壽豐鄉水璉遺址及芳寮、嶺頂、鹽寮等遺址；豐濱鄉則有靜浦、豐濱、新社、港口及靜浦二、貓公、深橋、三富橋、石梯坪等。

(中時 )