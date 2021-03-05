「珍愛藻礁公投」連署人數衝破第二階段門檻，蔡英文總統下令強化溝通，傳出綠營指派立委洪申翰、民進黨副祕書長林飛帆出面與社團溝通。對此，洪申翰今表示，他跟民間團體或年輕朋友互動與相互支援，是很長期的合作關係，不是短期指派或溝通的刻意要求。

藻礁議題近期因公投連署引發關注，民進黨為加強與民間團體溝通說明，傳出由長期關注環保議題且與相關團體有長期互信與互動的洪申翰，出面向相關團體說明互動，說明政府對於三接開發案的規畫。

不過，外界質疑此舉是要向環保團體摸頭，洪申翰說，要對民間團體摸頭是很難有效的，所以沒聽過有誰想要摸頭；不過，近期確實有很多不同立場的朋友找他，他也花很多時間去了解大家不同的處境、看法和焦慮，各方也都還在思考連署成功後下一步該怎麼走。

洪申翰說，藻礁議題走進公投，屆時會有公共討論，很明顯這議題不是是非對立的問題，現在很多主張背後都有環境價值跟需求，他認為，此時需要的是更多資訊釐清、理解與對話機會；至於某些政黨、某和勢力想藉機操作對立，真的可以省省力氣。

(中時 )