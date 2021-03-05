生醫類股短線跌深、題材豐盛，今日又有新股王誕生，今日上市櫃生醫指數逆勢上揚，有8檔個股亮燈漲停，成為盤面上的多頭人氣焦點，尾盤台康生技(6589)、高端疫苗(6547)、基亞(3176)、泰福-KY(6541)、長聖(6712)、逸達生技(6576)等等都鎖在漲停板。

長聖挾著臍帶間質幹細胞UMSC01國際授權有機會拚在上半年傳出喜訊，今日股價以低盤開出後，盤中亮燈漲停，緊緊鎖在漲停板316.5元，摘下生技股股王寶座。隱形眼鏡大廠晶碩(6491)2月營收年增近4成，市場需求維持高檔，法人看好，2021年營收與獲利可望持續創歷史新高，尾盤漲停雖被打開，不過仍穩坐股后位置。

高端COVID-19疫苗二期臨床正在進行中，力拚6月申請緊急授權許可(EUA)目標，市場期待未來疫苗能順利上市，高端除本身自製廠內的充填產能外，大批量產的需求委託台康生技代工，兩家業者今日聯袂鎖在漲停板。

逸達與Intas Pharmaceuticals(Intas)宣佈簽訂逸達研發的柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達2億700萬美元；Intas美國子公司Accord BioPharma, Inc.將負責Camcevi在美國市場銷售。逸達今日股價跳空鎖在漲停板106.5元。

(時報資訊)