40歲的林小姐是1名新手媽媽，懷孕期間經產檢發現自己有貧血的現象且為缺鐵性貧血，當時自認可能因營養攝取不足，只要調整飲食習慣就可以。但直到產後貧血的症狀還是持續發生，才進一步接受健康檢查。

●孕期貧血不以為意 檢查發現竟是胃淋巴癌

在醫師的建議下安排無痛舒眠胃鏡檢查，檢查過程中赫然發現胃部有1處明顯的潰瘍性腫瘤，經切片病理檢驗後確診罹患低惡性度的黏膜相關淋巴組織淋巴瘤（MALToma），且有幽門桿菌感染。

這項的結果讓林小姐感到十分震驚，因為除了貧血現象外，並無任何不適症狀。也讓林小姐不禁提問：「懷孕時發現貧血的問題，所以直覺認為貧血是懷孕造成的，想都沒想到竟然可能與胃淋巴癌有關。」

北投健康管理醫院梁程超副院長說明，女性在懷孕期間常見貧血，但造成貧血的原因很多，如慢性疾病、缺乏維生素B12、B6、消化性潰瘍、胃癌、大腸癌等胃部病灶出血都會造成貧血，若像林小姐一樣發生持續的貧血，建議一定要先找出貧血的原因，對症改善或治療。

以林小姐一例來看，低惡性度的MALToma細胞分化較好，腫瘤進展較緩慢，不會造成立即的生命危險，相信後續林小姐若有遵照專科醫師的治療方針，積極配合應可獲得不錯的治癒效果。

●胃部感染幽門螺旋桿菌病變機率高 除導致慢性胃炎外還可能致癌

幽門螺旋桿菌的感染途徑為經口傳染，包括汙染的飲水、食物或唾液等，也容易在家庭中彼此相互感染，甚至可能經由口對口的親密接觸而傳染，與個人的生活習慣和衛生環境也有很大關係。梁程超副院長指出，人體內雖存在許多細菌且可以和平共處，但胃部若感染幽門螺旋桿菌，就必須要接受除菌治療，以降低胃部病變的風險。

大多經由檢查發現有MALToma的患者，胃內幽門螺旋桿菌的感染率相當高，高達90%以上。醫學界已證實胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，其中15%至20%的機率會發展成胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%發展成胃癌；0.1%發展成胃淋巴癌。

梁程超副院長提醒除了定期篩檢確保胃部健康狀況外，生活飲食習慣也很重要，應戒菸、避免重鹹、醃漬、煙燻燒烤及加工食物、或發霉的食物，若家族內有罹患胃癌的家族史也要多加留意胃部的健康狀況，以降低胃癌對健康帶來的危害。

(中時新聞網)