大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議今天在人民大會堂舉行開幕式，大陸國務院總理李克強的工作報告指出，去年全年國內生產總值增長2.3％，今年主要目標設定國內生產總值增長6％以上。陸媒分析，今年提出經濟增速的目標設定為6％以上，是綜合考慮多方因素。

澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦公室今天舉行記者會，由政府工作報告起草組成員對報告進行解讀。

去年的政府工作報告中沒有提出GDP具體目標，今年設定為6％以上，這有什麼考慮？

大陸國務院研究室黨組成員孫國君解釋，去年政府報告沒有提出 GDP增速的量化目標，最大的一個原因就是不確定因素很大，考慮當時的形勢，如果經濟能夠實現正增長就已經不易。

他說，今年提出經濟增速的目標設定為6％以上，綜合考慮了很多方面的因素。

他指出，一是現在的經濟的恢復的情況。從去年二季度開始，大陸經濟正在逐步恢復，從到三四季度不斷轉好，預計今年的經濟能夠整體上保持平穩運行。

二是考慮基數影響。特別是今年一季度的經濟增速，可能會由於基數的原因上升較多，從這種統計數據的表觀看，今年全年可能會呈現前低後高的走勢，在季度的環比之間可能會相對平穩一些。

三是要保持經濟持續健康發展的需要。他說，在確定今年 GDP預計目標的時候，不僅要考慮今年的情況，也要兼顧統籌考慮明後年的發展需要，儘可能做到預期目標在年度之間不要忽高忽低，保持經濟長期的平穩運行。

(旺報 )