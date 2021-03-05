婆媳相處話題，時常被大家拿出來討論。一名網友認為，婆媳問題在台灣好像特別嚴重，且絕大多數似乎都是婆婆的關係，他好奇是什麼環境造成這樣的問題呢？對此，不少網友認為，婆媳全世界都一樣，並表示價值觀、家庭背景等問題是造成衝突的因素。

原PO今（5）日於PTT八卦板發文指出，婆媳問題不斷地躍上新聞版面，也不是稀奇的事了，但台灣的狀況似乎比較嚴重，他認為絕大多數都是因為奇葩婆婆的關係，再加上身為兒子、老公的又默默在一旁，導致關係不斷惡化，他好奇發問「台灣家庭應該有87%都是這樣吧？是怎樣的環境造成這樣的問題？有沒有八卦？」

貼文一出後，不少網友紛紛留言表示「全世界都一樣啦」、「你沒看過韓劇、日劇惡婆婆？女人都一樣啦」、「歐美影集裡也有不少相似情節，真的很可怕」、「女人就愛為難女人啊」、「女人很麻煩，靠關係來奠定地位，關係霸凌最多」。

留言中有人將矛頭指向是雙方價值觀、想法及家庭背景不同，才會有爆發衝突，且有的婆婆看到自己的兒子寵溺媳婦，媳婦又沒有替他兒子做點什麼的時候，就會認為兒子被「吃得死死的」，婆婆架子就會自然而然擺出來了，另外，也有一名網友說，許多不良典型的婆婆最常犯的錯就是，假借關心之名，行強迫干涉之實，因此有些人即便分開住，仍存在不少問題，「真的無解」。

(中時新聞網)