三民高中去年在各大盃賽慘吞17連敗，一度讓總教練張榮勳很緊繃，不過在他學著「轉念」後，開始減少對球員的指責，從教練身分變得更像球員們的兄弟，今日在木棒聯賽擊敗高苑工商，奪下季軍寫隊史最佳，賽後球員們還開心將教練高高拋起，不難看出好感情。

從去年金龍盃開始，三民在各個盃賽連吞17敗、一勝難求，直到去年底黑豹旗才終結魔咒，不過這個低潮也讓三民教頭張榮勳深思，「跟朋友、畢業的學生聊，如果太強硬小朋友無法調整，不如換個方式，跟大家好好相處，罵的強度減少一點，或許可以有改變，後來聽進去後變得比較像兄弟，該嚴厲的還是有，但指責少了很多。」

這次木棒聯賽三民走出連敗陰霾，一路過關斬將，還展開「復仇計畫」，「之前盃賽有輸過東體、普門他們，但這次聯賽把之前輸過的隊伍都贏回來，昨天小朋友還在說，季軍戰贏過高苑後就是把版圖贏回來，真的報仇完畢了！」季軍戰三民以4比1擊敗高苑，奪得季軍寫下隊史最佳紀錄。

賽後張榮勳被球員高拋起來，慶祝打進四強，張榮勳也相當開心，「忘記上次被拋是甚麼時候了，太久記不起來，跟上次進四強一樣，太久了！」張榮勳表示過去球隊之前一直悶著，打不出成績，這次贏球除了有利招生，還有許多球員終於體驗到4強的氣氛，也被外界關注，這是他們沒有過經驗。

三民高中木棒聯賽拿季軍，寫下隊史最佳紀錄。（學生棒聯提供）

三民總教練張榮勳。（學生棒聯提供）

(中時 )