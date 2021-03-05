一位彩券行店員在臉書上抱怨，日前誤將一位客人的投注下錯，但客人卻堅持要購買開錯的彩券，更令人不解的是，該期開獎完畢後，客人發覺若按照原本的方式下注會中獎，氣急敗壞地要求店家賠償，文章曝光後，在網上掀起議論。

一位女子4日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文指出，日前一名年約20歲的客人來下買彩券，客人要求要買「今彩539」1注與「39樂合彩」10注的組合，而會使用此玩法的客人較少，她當時恍神不小心錯開號碼，正準備將錯開的號碼作廢時，客人卻攔下她，更表明願意買下錯的投注。

女子控訴，待樂透開獎後，該客人發現他原本打算購買的號碼中獎了，獎金有1175元，遂跑回店內要求彩券行賠償，理由則是，「因為店員開錯，害他與獎金擦肩而過」，若不賠償，客人還揚言告到調解委員會，還向她嗆聲，「不然妳給我1000元就好，零頭不用了。」女店員雖憤恨難平，但還是給出一千元了事。

文章曝光網路後，不少網友大挺員工，直呼，「請警方來，調監視器」、「都售出回家去了，這樣吵很沒品」、「當下就要確認好再離開不是嗎？」、「人不要臉天下無敵」；也有網友認為，不該妥協給錢，直說，「我也是彩卷行員工，真心覺得你不用賠……」、「這樣他以後都來鬧妳欸，食隨知味」。

(中時新聞網)