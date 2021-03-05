曾經拿下全國冠軍的高雄中山國小桌球隊，被爆出教練體罰球員，有不當管教嫌疑，陣中主帥陳姓男教練曾多次處罰學童「搭拱橋」甚至賞巴掌，校方立即將陳男解職，陳男女兒是球隊教練也備受牽連，遭到停職調查，這讓陣中家長意見紛歧，引發雙方紛爭。

中山國小桌球隊長年以來都以社團模式運作，由家長後援會長自行聘任陳姓男教練及其女兒擔任桌球隊教練，並在各盃賽奪下佳績，陳姓男教練卻被爆出在訓練期間對多位學童體罰，除了要求學生以雙手雙腳撐地的「搭拱橋」處罰外，更對學員呼巴掌施暴，陳教練的不當管教，引發許多家長不滿。

事件爆發後，校方於去年底向高市府教育局校安中心通報體罰案件，經社會局訪談後，確實有多位學童陳述遭到體罰的事實，查後中山國小校方將該教練解職，禁止他再到球隊進行教學，其女兒則是遭停職調查，並且將桌球隊重組，重新招募新教練。

未料，校方此決策卻引發挺教練一派的家長反彈，他們認為，校方不承認後援會所組訓的球隊，並自行組訓另1球隊招募新教練，且聲稱帳額不足需回收場地為由，向後援會追討1、2月分高達9萬多元的場地費用，種種作為讓「挺帥」家長相當不滿。

對此，校方也做出澄清，原有的桌球隊屬非學校組織，為了預防不當管教或學校與球隊權責失當再次發生，校方正式成立中山國小桌球運動代表校隊，由學校教師擔任組訓老師，並由學校招聘教練，辦理教練招聘事宜，目前已有4位教練共同任教，能讓各年段隊員都獲得充分指導，盼回歸球隊本質、營造優質學習環境、打造健全完善制度，讓球隊孩子都能自信學習、歡喜練球。

至於向後援會收取9萬多元場地費一事，校方指出，由於該桌球隊屬於非學校組織，所以依據場地租借管理辦法，按照相關計價規範，向後援會收取場地、水電等費用並無問題。

(中時 )