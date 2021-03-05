一名藏匿新北市的住宅慣竊，日前竟然南下跨縣市，潛入苗栗縣竹南鎮一個純樸寧靜的社區，趁住戶不在家時闖空門行竊，案發後造成當地居民人心惶惶，竹南分局獲報後，立即成立專案小組積極偵辦，經掌握嫌犯特徵後，北上將竊賊逮捕偵辦。

北部住宅慣竊跨數縣市闖空門，苗栗警北上逮人送辦。(警方提供)

北部住宅慣竊跨數縣市闖空門，留下作案身影讓警方掌握身分，苗栗警北上逮人送辦。(警方提供)

據了解，位於竹南的案發社區，因附近無監視器，且犯嫌狡猾，刻意戴帽及戴口罩犯案並製造多處斷點，專案小組連日來抽絲剝繭，鍥而不捨之下，利用各種科技設備、現場鑑識及訪查附近民眾，終於掌握嫌犯身分。

警方發現，由於犯嫌居無定所且犯案地點多為北部縣市，竹南分局請檢察官指揮後，昨(4)日飛象過河，北上到新北市逮捕認為遠到苗栗犯案可避開警方鷹眼之竊盜慣犯，全案於偵訊後依竊盜罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局在局長周煥興到任之後，總計發生20件住宅竊案，全數都在短短數日內偵破。周煥興表示，侵入住宅竊盜是民眾切身之痛，並威脅生命財產安全，要求比照重大刑案辦理，在各分局努力之下，縣內住宅竊案可謂有案就破，還給民眾免於恐懼之生活環境，呼籲宵小切勿以身試法，也提醒民眾離開住家，應確實將窗門上鎖，亦鼓勵民眾可加裝監視器等設備，切勿讓竊賊有機可趁，另本分局亦將持續查緝所有不法案件，以維護轄區治安。

(中時新聞網)