中有1名柯姓會員代表因任職於新北果菜公司，經會員投票表決後，認定不符會員資格，喪失投票權。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

全台最大板橋農會理監事選舉5日登場，由35名會員代表選出9席理事，其中1名柯姓會員因任職於新北果菜公司，經會員代表投票表決後，認定其不符會員資格，喪失投票權，最後支持現任理事長廖裕德的理事參選人全軍覆沒，1席都沒守下；廖裕德事後指控選舉過程不公，但新北市農業局強調一切符合程序，板農變天恐怕大局已定。

全國農會盈餘豐厚前10名中，新北市就占了8名，其中板橋農會身為規模最大的都會區農會，平均每年盈餘2億元，員工福利豐厚，年薪動輒百萬元以上，堪稱全台最賺錢農會之一，每次幹部改選吸引各派人馬角逐；本屆除了現任廖裕德參選連任外，前理事長郭進源也爭取回鍋。

板橋農會今改選理監事，由35名會員代表選出9席理事，不過新北市農業局昨接到民眾檢舉，稱柯姓會員任職於新北果菜公司，不符農會會員資格，今上午會員代表大會中，被推舉為主席的郭進源提出臨時動議，最後以過半票數，認定柯男不符會員資格，當場喪失投票權。

據了解，板橋農會共35席會員代表，其中12席支持廖裕德、23席支持郭進源，依法只要3分之1席次同意，即可主張採用「限制連記法」，每名代表僅能投4票，廖派就有機會拿下3分之1席次，但因柯男臨時被除去會員資格，剩11席會員支持廖裕德，同意人數未達3分之1。

過程中，支持廖派的理事人選不滿選舉過程不公，11人憤而抗議離席，最後採行每名代表投9票的連記法，支持郭進源的9名理事全數當選，預計3月17日遴選出理事長。

「選舉過程不公，完全違背《農業法》規定！」廖裕德怒控，柯男雖任職果菜公司，但屬於適用勞基法的約聘人員，連續擔任2年板農會員代表都沒問題，如今在選舉前夕被控資格不符，檢舉人其心可議，最後以1票之差落敗，實屬不公。

廖裕德質疑，依照農委會選罷法函釋，若會員資格有疑慮，早在2月初審查資格時就要提出，亦或是等到改選全面完成再來重新評議，但卻偏偏選在選舉當日辦理投票，對手郭派的會員席次本來就多，以多數暴力強行將柯男除名，明顯違反規定。

對此郭進源回應，早在數月前就已向板農理事會提報，柯男會員資格有問題，但農會坐視不理，今日利用會員代表大會重審柯男資格，在農業局法源解釋下，進行投票程序，一切公平公正公開。

新北市農漁會輔導科說明，根據新北果菜公司函文指出，果菜公司為新北市政府獨資籌設的公營事業機關，柯男2016年起擔任日班職員，符合公務人員服務法24條規定，確實屬於「廣泛的公務人員」；農業局已多次函告板橋區農會應查明該名會員資格問題，今日列席指導選舉過程，皆符合農會法及農會選舉罷免辦法等規定。

(中時 )