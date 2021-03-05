陶藝家張麗娟近日在鶯歌陶瓷博物館舉行個展，以人工智慧為發想，用齒輪、螺絲釘、螺旋漿或鏡片等一系列水電零件，做出想像的未來生物體樣貌，陶瓷結合各式機器零件，展出共21組精彩作品，值得一看。

張麗娟原從事商業工作，在旅居加拿前，與劉鎮洲學習陶藝，啓發對藝術的熱情，之後搬到溫哥華進入藝術學校學陶，2007年獲得埃米莉·卡爾藝術與設計大學（Emily Carr University of Art and Design）美術學士學位；期間作品屢次在各種國際競賽展覽展出，其中作品《水管工人》也獲得「2020臺灣國際陶藝雙年展」入選肯定。

張麗娟近年蒐集各式各樣造形精巧有趣的齒輪、螺絲釘、螺旋漿、鏡片，利用機器和水電零件結合陶瓷生物創作，呈現對未來生物體想像的樣貌；《三截蟲探測器》作品以連接3個以釉下彩繪的橢圓坯體，再用筆觸疊出色彩層次、裝飾機器零件，《戴潛水頭盔的章魚》作品則是以雕塑手捏章魚、套上金屬感的潛水頭盔，從作品的頭盔鏡頭往內看，還可見到海底世界彩繪陶板，看見章魚的視角。

張麗娟表示，自己創作的初心就是趣味、幽默，不談人生大道理，去年全球各地受疫情影響人們的生活、心情，這次創作不同於以往，加入代表新生命的鮮艷色彩，希望帶給觀眾充滿活力的能量。陶博館指，「人工智慧─張麗娟創作個展」將在陶博館B1陶藝長廊展出至3月21日止，共展出21組件想像力精采的作品，民眾可來觀展，體驗異想奇幻世界。

(中時 )