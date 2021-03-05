《社會秩序維護法》第80條因為違憲而修訂，十年過去了，增加的第91-1條卻形同具文沒有落實，而無法具體改善勞動者的處境，已顯現法條本身就有問題，日日春協會建議，國家人權委員會應建議行政主管機關加以檢討社會秩序維護法第80條與第91-1條，分析修法十年來各縣市執法情形，以及第91-1條未能促使地方政府落實的阻礙，並加以研擬對策。

國家人權委員會將在今天下午舉行「社會對話—人權Hub交流站」—婦女暨性別議題場次」，但日日春協會指出，於2月23日收到國家人權委員會邀請，也在表定報名截止前完成報名程序，卻在被告知報名已提早截止，日日春無法參加。

日日春協會提及，擔憂性交易相關議題在現場會如何被討論，因此在前天便指出活動報名程序的瑕疵，呼籲人權委員會應打開大門，廣納不同意見，積極爭取現場出席的機會，但日日春最後還是沒有機會直接到場，表達針對性交易政策與性工作者勞動人權議題的意見。

日日春協會表示，當社會資源分配不均、貪富懸殊，有人民需靠從事性交易維生，國家自應給予基本的勞動權益保障，讓性交易除罪化、合法化。但國家各種政策排除性產業與性工作者，汙名與歧視就會持續存在，不管是當年廢娼後轉業的公娼，或眼前站街候客的底層流鶯，都在在見證性交易非法化如何剝奪、侵害性工作者的勞動人權。

日日春也呼籲，國家人權委員會應建議行政主管機關提起修訂《社會秩序維護法》，將第91-1條第一項「直轄市、縣（市）政府『得』因地制宜，制定自治條例，規劃得從事性交易之區域及其管理。」其中第一個「得」改為「應」，且在完成修法之前，各縣市警政單位不得執行《社會秩序維護法》第80條；國家人權委員會應建議各行政主管機關針對性工作者人權，通盤檢視相關法令，以增進弱勢底層勞動者權益。

(中時 )