侯友宜5日出席「鑫淼天使居」動工儀式，立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、陳明義等人也都到場。（戴上容攝）

東華書局創辦人卓鑫淼的遺孀卓劉慶弟（右２，灰衣）捐助3.8億元善款建造長照大樓。（戴上容攝）

東華書局創辦人卓鑫淼的遺孀卓劉慶弟捐助3.8億元善款，並與前監察院長王建煊、妻子蘇法昭2011年所成立「無子西瓜社會福利基金會」合作，共同於林口區打造「鑫淼天使居」長照機構，新北市長侯友宜5日出席動工典禮表示感謝，長照大樓預計2022年啟用。

侯友宜5日出席「鑫淼天使居」動工儀式，立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、陳明義等人也都到場。

侯友宜表示，2025年台灣就會邁入超高齡社會，新北市65歲以上人口11年前34萬人，現在成長到67萬人，而林口區長者佔11％，市府持續擴增長照據點，林口地區有20家銀髮俱樂部、5家社區照顧關懷據點、3家長照機構、1家托老中心及1家有fu長照咖啡館。

侯友宜說，王建煊、蘇法昭看到許多膝下無子長者面臨生活、醫療等重重問題，感謝他們投入社會長照工作，鑫淼天使居是新北市第一家同時具備居家式、社區式及機構式的綜合型長照機構。

王建煊表示，鑫淼天使居選定林口區，主因是鄰近林口長庚醫院，加上林口近年移入人口和長者居多，但類似的長照機構卻較少，打造讓無子長者安養的天使居想法在他心中已深耕多年，近期與認識多年的卓劉慶弟再度聯繫，對方聽完他的想法，主動捐贈3.8億元善款圓夢，非常感謝她的善舉。

經濟發展局表示，鑫淼天使居為地下1層、地上4層建物，位於林口區文林公園對面，基地面積397坪、總樓地板面積905坪，將提供失能者26床、失智者18人、日間照護60人服務，另透過台達電協助裝設多項智能設備，如中央監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與人員移動軌跡追蹤系統等。

經發局補充，無子西瓜基金會2020年7月由市府招商一條龍單一窗口平台服務，在工務局、衛生局及社會局溝通協調下，加速行政流程，讓鑫淼天使居3個月取得建照。

(中時 )