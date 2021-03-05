台灣晚期腎臟病發生率以及洗腎盛行率高居不下，民眾擔心腎臟健康，坊間也流傳各種迷思。衛福部食藥署針對網路流傳「腎臟疾病族群不能吃香蕉」表示，不同疾病階段的腎臟病人，可攝取的鉀離子量並不相同，沒有所謂「完全不能吃香蕉」的說法。

食藥署指出，尚未接受透析的腎臟病人，飲食中攝取的鉀離子含量，應依照個人身體狀況調整，若一天尿量低於1,000 ml，或血鉀濃度開始升高時，才需特別限制鉀離子攝取。以「美國國家腎臟基金會」指引建議，第1-2期腎臟病合併高血壓的病人，鉀離子攝取量在4g以上；第3-4期腎臟病合併高血壓者，建議每天鉀離子攝取量是2-4g。

●鉀離子應視情況限制 藥物影響也要考量

食藥署強調，必須視病人個別的情形，來調整是否需要限制鉀離子。通常100 g香蕉的鉀含量平均值為368 mg，而高血鉀是指血鉀濃度高於5.5 mmol/L以上。腎臟疾病患者若擔心食用香蕉造成身體負擔，應諮詢腎臟專科醫師，再進行飲食調整。

尚未進入透析的慢性腎臟病病人，對鉀離子的限制必視情況調節，不能過度強制。此外，藥物也會影響病人的飲食建議，有使用腎素-血管收縮素系統藥物者，有限制鉀離子的需要。而使用利尿劑的病人，則需要補充鉀離子。

鉀離子應視情況限制，藥物影響也要考量。(圖/今健康提供)

●飲食過鹹增加高血壓風險 腎臟病應注意蛋白質攝取

國泰綜合醫院腎臟內科曾柏榮醫師受訪表示，對一般健康成人而言，較易造成腎臟負擔的是「高鹽」飲食，過鹹的食物恐增加高血壓風險，比如零食、洋芋片等等，長期大量攝取易使血壓偏高。至於健康成人的鉀離子攝取量，並沒有特定限制。

曾柏榮醫師說明，若已是慢性腎臟病族群，日常飲食需注意兩大重點，第一是勿吃太鹹、第二是避免大量進補。市面上的補品大多含有高蛋白質，而高蛋白飲食會增加腎臟負擔。醫師提醒，慢腎臟病人普遍需要限制蛋白質，避免過度補充奶、蛋、魚、肉等食物，且限制蛋白的飲食有助延緩腎臟病惡化。惟老年人、癌症病患等營養不良高風險族群，不一定適合低蛋白飲食方式。

飲食過鹹增加高血壓風險，腎臟病應注意蛋白質攝取。(圖/今健康提供)

●慢性腎臟病人應定期檢查 內臟、堅果、高磷食物勿多吃

曾柏榮醫師解釋，慢性腎臟病並非每個時期都需要限制鉀離子及磷離子攝取，一般說來，是越後期的病人越需要注意。腎臟病人個別身體狀況不同，鉀離子偏低的病人，有可能不需要限制攝取量。反而腎臟病族群磷離子偏高更常見，因此第4-5期的病人，不建議攝取高磷食物，如內臟、堅果等。

曾柏榮醫師提醒，腎臟病人的個別身體情形不同，有些老人家可能營養不良，是否需要限制某一類飲食的攝取，必須配合抽血檢驗才能確定。以第3期的腎臟病人而言，通常建議每3個月左右接受抽血追蹤檢查。

●透析病人注意營養補充 平日注意傷腎三大地雷

末期腎臟病人以是否接受透析為分水嶺。尚未進入透析的第5期慢性腎臟病人，飲食以避免太鹹、限制蛋白質攝取量為主。鉀離子、磷離子的攝取，則依抽血檢查狀況調整，大部份的第5期病人，都需要些微控制鉀與磷離子。

當開始需要接受透析，情況恰好不同，會建議病人採取高蛋白飲食。曾柏榮醫師解釋，透析過程中會流失蛋白質，因此病人更要注意營養補充。由於腎臟無法正常運作，體內的鉀、磷需透過每周3次的透析排出體外，所以透析病人需要控制鉀離子及磷離子攝取量，避免身體無法負擔。

透析病人注意營養補充，平日注意傷腎三大地雷。(圖/今健康提供)

曾柏榮醫師建議，健康成人要維持腎臟健康，應注意勿濫用過多止痛藥、自行服用成份不明的中草藥、保健食品等，減少傷害腎臟的風險。也要注意每天攝取足夠水份並且避免憋尿，讓腎臟正常代謝，才是照顧腎臟健康的正確方式。

(中時新聞網)