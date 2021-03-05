上櫃公司海韻電子的董娘魏金花，2005年時找來共犯蘇建邦，密謀炒做自家公司股價，將價格由33.4拉高至37.5元，再將持有的2960張股票全數拋出，以此獲利近3000萬元，2010年事蹟敗露後蘇潛逃出境，一直到去年7月為躲避國外疫情才返台，在機場遭當場逮捕，士林地檢署日前依違反證交法將蘇男起訴。

士檢調查指出，蘇與時任海韻副總經理的魏金花熟識，早在2005年，兩人就多次密謀炒做公司股價牟利。

魏金花先向她不知情的妹妹及妹婿、採購部經理等人，借來證券及銀行帳戶，再委託不知情的邱姓友人，協助下單買賣及交割，在33.4元，大量買入自家公司的股票。

蘇建邦此時再調集資金，2005年3月起一路炒高股價，至8月時股價來到37.5元，魏再將手中持股計2960張陸續拋出，總計賺進1216萬4712元，此外2005年3月31日蘇、魏兩人另最後賣超649張，擬制性獲利為436萬2448元，合計不法所得為1652萬7160元。

此案經調查審理，2010年9月士林地院依違反證交法起訴魏金花並求刑2年，合謀炒股的蘇建邦則潛逃出境，一直到去年7月才返台就逮，士林地檢署審理後，日前將蘇男起訴。

(中時 )