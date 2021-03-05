招聯會執秘戴念華(招聯會提供)

今年大學個人申請即將開始，為避免考生因為疫情期間遭隔離、滯留境外無法參加入學甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，大學招聯會常委會5日確認：4類考生適用於應變方案，也就是改以學測加書審，取消面試、筆試、實作，而原先用於面試、筆試、實作的分數均分給學測及書審。另醫、牙、中醫校系今年不取消面試、筆試或實作。

招聯會執秘戴念華表示，大學個人申請23日、24日報名，3月31日公告篩選結果；通過第一階段篩選的考生，4月14日至5月2日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

大學招聯會常委會5日決議，適用應變機制的4類考生包括：第一，居家檢疫或居家隔離個案；第二，自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果的個案；第三，確診病例；第四，因為疫情不可抗拒情形滯留境外，經招聯會審核同意方可適用應變方案。

至於因疫情停班、停課的大學校系應先啟用備援試場，正常舉行甄試。若校系無備援試場，除醫、牙、中醫校系外，一般校系可啟用調整配分比例的應變方案。

醫、牙、中醫校系招生名額，受限於政府嚴格管控醫事人員，加上招聯會認為校系有足夠能力因應疫情變化，因此不取消面試筆試實作。

試場調整規劃，除確診考生外，遇居家檢疫、居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果的考生，其交通往返、應試動線、隔離試場等相關細節，中央流行疫情指揮中心同意後辦理。

上述方案招聯會將遵照中央流行疫情指揮中心的裁決與規範。滯留境外考生3月中旬透過原高中學校向招聯會申請適用甄試應變機制，舉證說明在甄試前無法入境參加二階甄試的不可抗力因素，審核通過才適用應變方案。若政府部門因防疫等其他因素考量，招聯會可配合辦理。

而在國內因疫情無法參加二階甄試的考生，需居家檢疫或隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離的確診者考生，則須向各校系提出申請，經甄選會與疾管署協調動態勾稽確認考生實際狀況，才符合適用條件。

另，現有41校系第二階段指定項目甄試沒有書審項目，甄選會也將調查各校系應變甄試項目。3月22日個人申請報繳費報名前，甄選會將在網站中開設防疫應變專區，統一公布各校系調整的應變甄試項目內容及占分比，提醒考生同步注意報名校系的應變甄試項目。

(旺報 )