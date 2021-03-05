新學期開學，為了維護學童上下學安全，南投監理站2月底會同南投縣政府警察局交通隊及投縣府教育處組成聯合稽查小組，針對南投縣內國民小學及附近的道路，稽查學童接送車輛載送情形，共檢查36輛車，舉發補習班業者違規改裝座椅、超載學童及駕駛人未繫安全帶各1件，除當場製單告發外，並由縣政府發函要求業者限期改善。

南投監理站站長黃永松表示，補習班或課後照顧中心的接送車輛，多半以客貨車為主，為增加乘載人數，業者常違規改裝座椅及超載，危害到學童們的交通安全，一旦發生事故，後果不堪設想。未來將持續加強稽查，稽查項目除車輛改裝及超載外，胎紋深度、安全門、滅火器也是重點，提醒駕駛行車前應檢查，確認胎紋深度與胎壓是否正常，安全門緊急時能否立即開啟，滅火器指數壓力正常，以確保行車安全。

監理站呼籲，幼教機構接送學童時，應遵守「道路交通管理處罰條例」及「學生交通車管理辦法」的規定，讓學童搭乘安全、家長安心；民眾如發現學生交通車及幼童專用車有超載不當的駕駛行為或擅自改裝、加裝座椅的情形，亦可向相關單位或監理站直接舉報，共同維護學童乘車安全。

(中時 )