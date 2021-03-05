面對拜登政府上任後的新局面，投資美國將成為許多台灣廠商跨境布局要重新思考的議題。

安永（EY）聯合會計師事務所5日舉辦「因應美國新政府之策略研討會」系列線上研討會並建議，台企在拜登政府新格局下，可從美國投資地點選擇、外派人員稅務與簽證、投資架構及移轉訂價以及如何管理間接稅成本，優化獲利率等五大議題評估，精進台商競爭力。

為協助台企面對投資環境挑戰，安永「因應美國新政府之策略研討會」系列線上研討會主要是幫助台商分析直接在美國境內設立營業實體和通過非美國營業實體進行涉美交易的優缺點。

安永亞太區美國稅務服務合夥人Jeremy Litton和資深經理Michael Xiang指出，外國營利事業在海外從事涉美交易，容易觸及在美國稅法下所認定的貿易與商業行為（TOB），從而產生美國應稅來源所得（ECI），需要在美國自行申報納稅。

同時，即使通過全球租稅協定網絡布局，且符合租稅協定之要求，仍需要注意在美國的申報義務和繳納州層級的稅負，因為租稅協定的適用並無豁免這方面的義務。

安永國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢提醒，台商時常為了避免觸及美國複雜稅制的涉入，慣用的交易模式包含通過在美國設立的發貨倉出貨的方式進行交易，或是派遣員工至美國進行技術指導或監督交易等的商業行為。

另一方面，Jeremy Litton和Michael Xiang也指出，拜登政府稅收改革政策包含計劃提高企業所得稅稅率、資本利得稅率、增加對全球無形資產低稅所得徵稅以及對於刻意將生產供應鏈放置海外卻回銷入美國的產品或服務給予懲罰性的稅負徵收等政策。

不過，拜登政府也同時提供在美國投資的企業諸多優惠新制，尤以鼓勵製造業、綠色能源行業、綠色基礎建設行業等，藉以達到增進美國就業機會、復甦美國經濟、強調環境友善的施政目標。台灣企業可以善加利用此機會，在新型態的台美供應鏈之下，找尋到有利的發揮位置。

(工商 )