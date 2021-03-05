美股收黑及台積電美國存託憑證（ADR）挫近6%影響，台股早盤大跌近270點，但台積電低接買盤進場、回補空方缺口，指數跌勢收斂至百點內，終場跌51.18點，收在15855.23點。

美國10年期公債殖利率再度攀升，引發投資人對高借貸成本及通膨疑慮，導致美股收黑。今天台股早盤最低來到15636.43點、大跌269.98點，盤中雖一度翻紅，但電子股表現疲弱，加權指數終場收在15855.23點，跌51.18點，跌幅0.32%，成交值新台幣3033.02億元。週線下跌98.57點。

類股部分，電子股跌0.37%，金融股漲0.09%；造紙、鋼鐵、運輸、塑膠分別下挫1.27%、1.23%、0.67%、0.61%。

晶圓代工廠台積電ADR跌近6%，今天股價跳空開低13元，回測前波低點587元後走揚，順利回補空方缺口，終場收平盤601元，站回600元關卡。聯電盤中跌逾5% ，終場收47.05元，跌幅4.08%。

股王大立光和先進光因營業秘密侵害相關案件，纏訟近10年的糾紛以和解收場落幕，激勵先進光今天股價以42.15元漲停一價到底，慶祝官司關卡過關；大立光開低後一度翻紅，終場下跌0.44%，收3360元。

啟發投顧分析師楊基政表示，美股費城半導體指數和那斯達克指數表現較弱，今天台股開盤反映美股弱勢，盤中雖一度反彈，但指數若要攻堅，包含聯電、台積電、鴻海等權值股需有所表現。今天台股收盤未能站回月線約15960點，後續可能在月、季線之間橫盤整理，選股需更謹慎。（編輯：張均懋）1100305

(中央社)