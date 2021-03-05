澎湖縣政府宣布今年為澎湖海洋年，為配合海洋年主題，縣府近期與中華郵政合作推出「驚嘆藍海」郵摺，於澎湖海洋地質公園中心公開販售，每本售價250元，並在該中心打造迷你藍洞VR體驗劇院，免費提供使用，透過VR 科技360度廣角攝影，體驗澎湖大自然的奇幻瑰麗。

縣府今日特別舉辦搖滾藍洞VR以及驚嘆藍海郵摺聯合發布會，縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲特別到場體驗VR設備，澎湖縣政府旅遊處表示，搖滾藍洞VR體驗全程免費，一次限兩人使用，採網路實聯預約制，民眾請在工作人員引導下使用設備，並請配合測量體溫並配戴口罩入場，體溫超過37.5度者將禁止入場使用設備，現場工作人員也將在每次使用完後進行消毒作業，提供使用者安心的體驗環境。

澎湖四面環海，以海立縣，縣政推廣著重於海洋教育、海洋保育等政策，同時縣府也期望透過觀光活動及創意行銷，讓更多人認識澎湖海洋之美，愛上澎湖的同時也攜手維護澎湖觀光的永續，旅遊處推出VR體驗和限量郵摺作為澎湖海洋年觀光前哨戰，期望借用美景喚起遊客對大海的記憶和嚮往，歡迎大家跨海渡澎來一趟悠閒的海洋假期。

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