藻礁公投幾乎篤定成案，總統府發言人張惇涵表示，期盼大家，在未來的時間當中，對於公共政策能夠多一點理性思辨，少一點相互攻擊。執政團隊會持續溝通，誠懇對話，也希望大家能夠多方理解各項主張意見，然後做出一個對台灣最好的決定。

他強調，這不是經濟與環境的對抗，而是保育與減煤、減空污之間的權衡，是環境與環境的選擇和對話。

張惇涵在臉書指出，藻礁與三接，不是經濟與環境的對抗，是環境與環境的選擇和對話。

他也表明政府立場跟態度指出，連署和公投都是人民的權利，也是台灣多元民主的展現，「我們充分尊重」。

他說，連署通過後，執政團隊仍然會誠懇地和社會持續溝通，讓社會各界更加了解政府的各項政策。並且政府也會爭取國人支持台灣永續發展、能源轉型的政策，包括：非核家園、減碳、減空污等。

他說，是否要發電？是否要經濟？是否要環保？是否要在發展和永續之間取得平衡？他認為，絕大多數人的答案都是肯定的。因此他相信，「這不是經濟與環境的對抗，而是保育與減煤、減空污之間的權衡，是環境與環境的選擇和對話」。

他指出，三接供給大潭電廠的8號、9號機，預計一年供電137億度，如果用煤取代大約是一年500萬噸。因此三接攸關未來北部用電需求，攸關中電是否北送，攸關以天然氣取代燃煤的減煤政策，更攸關台灣的能源轉型。

他說，這些年來，因為很多人的努力奔走，民進黨從國民黨執政時期，232公頃的開發方案，縮小了90％的面積，現在只剩23公頃，是原本的10％，民進黨政府盡可能地把對藻礁的傷害降低。

他指出，過去他也在桃園市政府服務過四年。桃園有27公里的海岸線，大潭藻礁是其中的3.6公里。在這幾年，桃園市府投入了將近8.5億預算，全力進行各項海岸環境資源的保育工作，舉例來說，像是：大潭電廠以南的4.3公里長、315公頃的觀新藻礁；或者大潭電廠以北的10.5公里、961公頃的許厝港濕地等。大家都是共同在為保護藻礁，保護環境而努力。

(中時 )