先進光（3362）與大立光於今（5）日上午6點30分同步發布重訊表示，智慧財產法院2018年度民營上字第1號民事案件、臺灣臺中地方法院2015年度智易字第45號刑事案件、2015年度智附民字第20號刑事附帶民事訴訟案件、2021年度司執字第19967號假執行事件及保全執行事件等案件達成和解，受到此利多激勵，先進光一掃陰霾，開盤就跳空漲停，展開慶祝行情。

大立光指出，雙方已簽訂保密的和解契約書，大立光將依該和解契約書約定，撤回對先進光相關案件執行、損害賠償請求及告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。

針對訴訟案告一段落，先進光也表示，不論是財務及業務方面，均無重大影響。

受到此利多激勵，先進光5日股價跳空漲停，且一路鎖死到底，終場漲停委買張數高掛5,243張，為單日成交量1,320張的4倍。大立光股價表現則相對淡定，早盤雖以3,310元，小跌65元，約當下跌1.77％開出，不過隨後即穩在盤上，終場雖再度翻黑，不過跌幅僅0.44％，收盤價落在3,360元。

(工商 )