大陸市場訂單顯著回溫，帶旺台灣工具機廠，以及滾珠螺桿、線性滑軌、主軸、鑄件及鈑件等零件業接單好轉。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機廠及零件業第二季訂單幾乎滿載，接單主要來自5G、AI、3C及PCB等產業，訂單年成長超過三成，今年工具機出口值年成長15％上修至25％～30％。

大陸市場需求增溫，上銀、全球傳動及直得科技三家傳動系統元件廠訂單早在去年第二季起，率先回溫，目前訂單持續湧現。尤其上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件目前交期再延長一個月，部分產品規格從下單到交期長達半年，還因應鋼鐵等原物料價格上漲、船運費用飆漲，逐次調漲報價。

東台、程泰、亞崴、協易機械、高鋒、台灣瀧澤、永進、台中精機、友嘉集團等工具機廠，訂單能見度普遍看到第二季末，百德機械訂單能見度還看到八月。工具機廠因應鋼鐵等原物料上漲，鑄件供應商每公斤報價調漲2～3元，漲幅約8％～10％，加上國際運費飆漲及新台幣匯率升值，也陸續通知客戶調漲今年接單報價至少5％。

百德機械董事長謝瑞木透露，百德元月通知客戶調漲報價10％～15％，客戶提前下單，訂單能見度看到八月。協易機械董事長郭雅慧指出，大陸市場穩定且以急單為主，美國市場訂單開始回升，協易機械目前訂單能見度看到第二季。

東台集團董事長嚴瑞雄指出，東台與客戶洽談訂單到成交時間較長，目前洽談、報價及報價單都成長，東台今年營運應該會比去年好。

工具機公會理事長許文憲受訪表示，台灣工具機及零件業接單從去年11、12月快速成長。他元月原本預估今年出口值年成長15％，目前台灣工具機廠及零件業第二季幾乎滿載，接單年成長超過三成，上修全年出口值年成長25％～30％。

許文憲坦言，這波訂單熱潮能否延續至第三、四季，要看全球施打疫苗情況而定，他保持樂觀態度，如果有效的話，今年工具機出口值有機會年成長三成以上。

(工商 )