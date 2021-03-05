農委會主委陳吉仲5日赴立法接受質詢。（鄭任南攝）

大陸對台下鳳梨禁令，總統院長疾呼成立農業國家隊，引發農委會之前成立台農業國家對台農發公司營運績效的疑慮。國民黨團總召費鴻泰今再踢爆，除台農發董座洪忠修是農委會主委陳吉仲的學生外，洪妻劉方梅則是陳的秘書，劉在中興大學的指導教授也是陳吉仲，他質疑這是不折不扣的政治分贓。

國民黨團今在立院院會提出3項公決案，包含「政院檢討農產品產銷調節對策」、「不貿然解禁福島5縣市食品輸台」、「觀塘藻礁劃設保護區」，但3項公投案都在立院院會被民進黨立委以人數優勢否決，國民黨團隨即召開記者會表達抗議。

國民黨團總召費鴻泰說，從鳳梨遭到大陸暫停進口，看到台灣近年多次農產品產銷失衡，高麗菜價格連運送成本都不夠，陳吉仲這幾年經常因為產銷不順暢，發生超支預算，上述的台農發從各官股募資了2.4億卻不受國會監督，到2019年虧損三分之一、達8000萬，這樣經營不善，簡直人神共憤。

費鴻泰表示，洪忠修過去是農委會國際處長，借調到台農發當董事長，月薪超過20萬，年薪據聞超過300萬以上，且之後還可以回任公務員。

國民黨團副書記長、藍委李德維則批評，民進黨內舉不避親，台農發不找有績效、有能力的人，卻找了一個過去幾年，虧掉三分之一以上資本額的董事長。他質疑，台農發為何不像其它部會前例，董座由官員兼任，僅領開會出席費、車馬費，而是公務員留職停薪改到台農發領高薪？

(中時 )