變性網紅罔腰日前惹出懷孕風波，最近才做完變性手術的小A辣也遭受波及，因為這段時間都沒有發文，被網友質疑，「是不是也懷孕了？」荒謬的猜測讓她氣到拍片反諷對方，「真的啊！如果我會懷孕的話，我就直接參加金氏世界紀錄了啊。」

小A辣日前更新頻道，針對網友的攻擊及質疑做出回應，前陣子她剛過完年回台北想再多休息幾天，便沒有更新社群平台，沒想到竟有網友懷疑她懷孕才會消失，氣得她狂罵：「（我）直接拿諾貝爾獎了啊，獎金多到不用業配不用廣告，這麼辛苦幹嘛。」

有人認為她現在隆乳之後，變得太常穿著清涼，小A辣直言，她挨了那麼多刀，還砸了那麼多錢，當時要趁年輕多展現自己，「我現在已經32歲了耶，難道要我5、60歲才露嗎」？更有網友質疑，她變性完後，到處和其他女性「妹妹大會師」很不妥，她也回應，比較一下才知道差異性在哪。

儘管面對鋪天蓋地的酸言酸語，小A辣還是一一正面回擊，粉絲們也紛紛為她加油，「就是愛妳這款味道，夠辣」、「真的啊~ A辣比女人還女人吶~」、「花那麽多的錢，又投下那麼多心血，不展現成果乾脆就不要用了」、「做自己最真，看完影片滿療癒的」、「比起x腰，還是小a辣美又真」。

(中時新聞網)