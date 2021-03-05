近來囤房稅議題受到關注，內政部透過大數據分析發現，自然人擁有4房以上者，僅占1.46％，反觀法人多屋者占擁屋法人的11.96％，平均每個法人持有將近27戶住宅，囤屋較為明顯；此外，觀察去年4季房市交易發現，法人住宅持一年內即出售比例高達有54.51％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

因應囤房稅及囤房問題，內政部透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析，截至去年底全國有近556萬位自然人擁有住宅，其中8萬餘人擁有4房以上，占自然人的1.46％，自然人擁有多戶住宅人數占全國擁有住宅量比例不高。

至於全國有11.24萬個法人擁有住宅，其中1.34萬法人擁有4房以上，占法人的11.96％，顯示法人擁有多戶住宅人數比例不低，多房者所擁有住宅數占法人擁有住宅比例甚高，囤房現象較為明顯。

內政部表示，近2年擁有多房自然人購買2萬1792戶住宅，賣出2萬5408宅；同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅之法人合計購買3661戶住宅，售出1萬3523宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整。

不過，進一步分析發現，去年第4季，持有一年內即出售住宅的比例，自然人為9.74％，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

以所有權人持有宅數觀察，自然人單獨持有住宅數平均為5.45戶；多房法人部分，單獨持有住宅數平均為25.35戶；非不動產及營建工程業擁有多房的法人，平均持有26.93戶，較法人整體平均為高，此與金融服務業及保險業持有較多住宅有關。

(中時 )