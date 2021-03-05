二信吳承安奪學測基隆區榜首 回母校東光國小談訣竅。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

今年大學學測基隆市榜首吳承安，目前就讀二信高中普通科三年級，六年前畢業於東光國小，受到當年姊姊也讀二信讀得不錯的影響，也選擇二信國中部就讀，三年後以優異成績直升二信高中普通科，最後在大學學測以59級分考出基隆市榜首的好成績。

東光國小校長那昇華獲知校友吳承安大學學測考出基隆市榜首的殊榮，立即透過會長吳昭儀安排，邀請吳承安回母校與學弟妹分享榮耀及讀書經驗，並頒發獎金、禮品給予表揚，同時與學弟妹開心合照，藉此激勵東光學弟妹以吳承安為榜樣，勤奮讀書未來順利進入頂尖大學，為校爭光。

吳承安同學5日一早迫不及待就到東光國小，先拜會該校那昇華，看看當年的老師，接著在那校長的引導下到禮堂，全校一百多位小學弟小學妹已在禮堂內期待吳承安的分享。

吳承安指出，當年在東光國小他是棒球隊，他很喜歡打球，因為打球可以跟同學互動，在傳球接球過程就是最好的互動，國中選擇二信國中部，在學校老師的努力指導下，成績持續進步，高中繼續直升二信高中普通科，很開心能考上基隆市榜首，為母校東光國小爭光。

學妹吳宏心也代表班上獻上卡片祝福吳承安鵬程萬里、心想事成，吳宏心跟哥哥說，她以後也要讀二信，也要跟他一樣厲害，希望哥哥有時間多多回來東光國小教我們怎麼讀書。

最後那昇華代表全校師生致贈禮品及獎學金，表揚吳承安優秀校友，並帶著全校小朋友一起跟吳承安比讚合照，為吳承安加油也為自己加油，活動結束後小朋友都紛紛表示東光真棒、真厲害，希望自己以後也能跟他一樣厲害。

(中時 )