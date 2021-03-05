反坤輿掩埋場的鄉親聽到縣府中止試營運消息後笑顏逐開。（謝明俊攝）

劉政鴻上香感謝玄天上帝保佑中止坤輿掩埋場試營運。（謝明俊攝）

坤輿掩埋場大門圍堵物品將在接到正式公文後撤除。（謝明俊攝）

反坤輿自救會長陳清鑫感謝苗栗縣長徐耀昌中止坤輿掩埋場試營運

反坤輿自救會長陳清鑫感謝苗栗縣長徐耀昌中止坤輿掩埋場試營運

苗栗造橋坤輿掩埋場抗爭事件進入第60天，出現峰迴路轉的結果，5日上午10點，苗栗縣長徐耀昌宣布中止坤輿試營運後，反坤輿自救會長陳清鑫及前縣長劉政鴻等人，在第一時間就趕往抗爭現場向鄉親宣布這項好消息，並肯定徐耀昌做出中止決定。

造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場，與造橋鄉名勝龍昇湖，只隔條台1線，由於龍昇湖及當地龍昇村已成水保局打造成里山社區的示範社區，並以生態保育完整，成為縣內許多國中小校外教學生態教育的實作教室，因此，當地村民特別注意環保問題。

今年元月5日，苗栗縣政府突然通過同意坤輿掩埋場試營運計畫，將容留各縣市運來的事業廢棄物多達8千多噸，消息一傳出立即引起龍昇村村民、反坤輿自救會以及多位縣議員強力反對，前縣長劉政鴻也跳出來和村民站在一起，村民並從當天開始埋鍋造飯，圍堵掩埋場大門口，不讓任何施工機具進出。

抗爭群眾與業者間經過多次攻防，業者還曾一度企圖強力讓重機具進場，並且對帶頭圍堵抗爭民眾提出妨害自由、竊占等告訴，但村民並未退讓，堅守崗位。

抗爭進入到第60天，5日上午，苗栗縣長徐耀昌突然召開記者會宣布中止坤輿掩埋場試營運許可，包括劉政鴻、反坤輿自救會長陳清鑫、龍昇村長陳吳滿玉、縣議員鄭秋風及陳光軒等人在第1時間就趕到抗爭現場，向村民宣布這項好消息。

陳清鑫、劉政鴻發言時都感謝徐耀昌做出明智的決定，肯定徐耀昌中止試營運計畫，避免發生更大的衝突與憾事。陳清鑫表示，抗爭現場會在收到正式公文後盡快撤掉，但是先前提出的行政訴訟會繼續進行，希望能夠將設置許可和興辦事業計畫撤銷掉，避免債留子孫，並感謝所有幫忙的人。

(中時 )